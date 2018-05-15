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Королева Канн-2018: выбираем лучший образ кинофестиваля
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Королева Канн-2018: выбираем лучший образ кинофестиваля 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Вера Брежнева появилась на премьере фильма «Три лица». Для выхода в свет она выбрала элегантное черное платье Versace — наряд с открытой спиной, разрезом на подоле и глубоким декольте подчеркнул все достоинства фигуры Брежневой. Вечерний образ она завершала босоножками Yves Saint Laurent в тон и шикарными серьгами Messika Jewelry. Брежнева решила подчеркнула губы ярко-красной помадой.
Не уступала по красоте Вере Брежневой Регина Тодоренко. В отличие от певицы, которая поставила на элегантность, она выбрала игривое «платье-торт» Rosario. Двуцветный наряд с ярко-красным подолом из тюля телеведущая дополнила украшениями Pandora и неброским макияжем L'Oreal.
Настоящий фурор на ковровой дорожке произвела Ирина Шейк. На премьере фильма «Удовольствие, любовь и быстрый бег» она появилась в эффектном алом платье Versace. Наряд выполнен из элементов ткани, соединенных между собой золоченными цепочками. И так как он частично оголял грудь и зону бикини, Ирина не надела нижнее белье. Она дополнила образ украшениями Сhopard.
В центре внимания оказалась и Виктория Боня, которая появилась на ковровой дорожке вместе с женатым миллионером. Но сейчас не речь пойдем не о личной жизни телеведущей. Для выхода в свет она выбрала белое полупрозрачное платье Joao Rolo Couture, которое дополнила крупными украшениями De Grisogono.
Любительница «голых» платьев Белла Хадид на показе фильма «Пепельный — самый чистый белый» отдала предпочтение женственности. Она появилась на ковровой дорожке в перламутрово-розовом платье-бандо Dior с пышным подолом. Белла дополнила образ нюдовым макияжем и гладкой укладкой. За этот образ ее прозвали принцессой Канн.
Горячая испанка Пенелопа Крус длине макси предпочла миди. На премьере фильма Everybody knows она появилась в обтягивающем платье Chanel Vintage, которое дополнила черными босоножками с тонким ремешком. Пенелопа подвела глаза черным карандашом и накрасила губы пыльно-розовой помадой.
Хочешь привлечь внимание — ставь на красный! Это правило знакомо Джулианна Мур. Для церемонии открытия 71-го кинофестиваля она выбрала алое платье Givenchy с необычным шлейфом в виде перьев. Самодостаточный наряд актриса дополнила босоножками, высоким пучком и помадой в тон.
Бывшая супруга Джонни Деппа для выхода в свет выбрала платье Maison Valentino с пышным цветочным подолом и глубокими вырезами в зоне декольте и спины. Эмбер Херд подчеркнула губы красной помадой, подвела глаза и собрала волосы в небрежный пучок. Она завершила образ серьгами De Grisogono.
Одним из самых эффектных появлений стал выход Айшварии Раи. На премьере фильма «Девушки солнца» она появилась в платье Michael Cinco с трехметровым шлейфом. Наряд с кристаллами Swarowski, в котором актриса напоминала жар-птицу, она дополнила ярким макияжем — красной помадой и темными тенями.
Последний в нашем списке, но определенно один из лучших образов — образ Кейт Бланшетт. Актриса, которая вошла в состав жюри в этом году, на смотре драмы BlacKkKlansman появилась в приталенном платье Givenchy с разноцветным подолом.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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