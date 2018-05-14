Красота по-русски: Вера Брежнева затмила всех на ковровой дорожке в Каннах

На ковровой дорожке в Каннах сияют не только западные звезды, но и знаменитости из нашей страны. Премьеру фильма «Три лица» посетила певица Вера Брежнева , которая затмила прочих гостей.

Вера вышла в свет в элегантном черном платье Versace — наряд с открытой спиной, разрезом на подоле и глубоким декольте подчеркнул все достоинства. Вечерний образ певица завершала босоножками Yves Saint Laurent в тон и шикарными серьгами Messika Jewelry. В макияже Брежнева решила не отходить от классики — подчеркнула губы ярко-красной помадой.

— восхищались Верой пользователи Instagram.