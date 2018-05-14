Красота по-русски: Вера Брежнева затмила всех на ковровой дорожке в Каннах 

На ковровой дорожке в Каннах сияют не только западные звезды, но и знаменитости из нашей страны. Премьеру фильма «Три лица» посетила певица Вера Брежнева, которая затмила прочих гостей.
Вера вышла в свет в элегантном черном платье Versace — наряд с открытой спиной, разрезом на подоле и глубоким декольте подчеркнул все достоинства. Вечерний образ певица завершала босоножками Yves Saint Laurent в тон и шикарными серьгами Messika Jewelry. В макияже Брежнева решила не отходить от классики — подчеркнула губы ярко-красной помадой.
— восхищались Верой пользователи Instagram.
Напомним, в этом году Каннский кинофестиваль стал для женщин площадкой борьбы за равноправие. На днях на премьере фильма «Девушки солнца», который претендует на «Золотую пальмовую ветвь», 82 женщины, в числе которых оказались Марион Котийяр, Сальма Хайек, Кристен Стюарт и Кейт Бланшетт, потребовали от организаторов киносмотра увеличить число женщин в составе на жюри, а также в киноиндустрии в целом.