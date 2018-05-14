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«Переоценила себя»: Вера Брежнева выбрала неудачный образ для кинофестиваля
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«Переоценила себя»: Вера Брежнева выбрала неудачный образ для кинофестиваля 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Певица и актриса Вера Брежнева присоединилась к числу российских знаменитостей, которые улетели в Канны на всемирно известный кинофестиваль. Однако в то время как мировые звезды наряжаются на красную дорожку, артистка не стала приукрашивать свою внешность, появившись перед публикой без всяческих излишеств.
Знаменитая отечественная певица и актриса Вера Брежнева появилась на премьере фильма «Три лица», который был представлен на Каннском кинофестивале. К слову, в Канны улетело немало отечественных звезд, так, на красной дорожке уже блеснула неординарным образом Регина Тодоренко, и удивила брючным костюмом Светлана Устинова. Впрочем, в отличие от своих коллег, Вера Брежнева сделала ставку на классике и простоте, чем немало удивила своих поклонников.
Певица не стала откровенно оголяться на красной дорожке, пройдясь перед фотографами в черном платье в пол с красивой линией декольте и высоким разрезом. И хотя наряд от Versace создал эффект обнаженной спины, в целом образ получился скромный и элегантный. Свою красоту Вера подчеркнула массивными серьгами, красной помадой и стрелками, скрутив свои локоны в непрезентабельный пучок.
Прическа и простой макияж Веры Брежневой смутили почитателей, которым показалось, что в таком образе невозможно рассмотреть ее уникальную красоту, да и куда-то подевался шарм певицы. Огорченные поклонники вынесли вердикт, что в созданном облике Вера не сумела раскрыть свою индивидуальность, и раскритиковали ее небрежную прическу. «Неа, впечатление, что просто из примерочной вышла. Не хватает аксессуаров и прическа не та» «Переоценила себя. Не идут ей классические пучки, красная помада и стрелки. Ее образ — это распущенные волосы и неброский макияж» «Ну как всегда, на причёску сил не хватило. Судя по фото, не блистала» «Элегантно, но я такую шикарную причёску в декрете себе каждый день делаю» «Как тут она не очень, всегда такие шикарные прически, а тут гульке какая-то!» Впрочем, верные поклонники на все лады расхвалили элегантное платье звезды, считая, что после недавнего происшествия на концерте Вере особенно нужна поддержка со стороны почитателей. На недавнем выступлении Брежнева запуталась в подоле и упала, в то время как ее голос продолжил раздаваться как ни в чем не бывало, поскольку фонограмма, под которую выступала певица, продолжила звучать.
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