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Белла Хадид надела роскошное платье с открытой спиной на Каннский кинофестиваль
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Белла Хадид надела роскошное платье с открытой спиной на Каннский кинофестиваль 

Журнал ОК! 3 часа назад
Работа на Каннском кинофестиваля идет полным ходом. Ковровая дорожка каждый день превращается в модный подиум, на котором свои наряды демонстрируют как зарубежные, так и российские знаменитости. Вчера все внимание публики было приковано к Белле Хадид.
Модель Victoria’s Secret появилась на публике в блестящем черном платье, которое обнажило ее спину и живот. Образ она дополнила прозрачными туфлями лодочками и клатчем. Макияж модель выбрала романтичный, отдав предпочтение лиловым оттенкам, а волосы уложила легкой волной. Белла буквально сияла на фестивале, возобновление романа с The Weeknd явно пошло ей на пользу.
Белла Хадид
Белла Хадид
Белла Хадид
Белла Хадид
Напомним, что на прошлой недели модель и музыканта застали за поцелуями. Снимки разлетелись по соцсетям и вызвали ажиотаж. Поклонники убеждены: Белла и Абель снова вместе.
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