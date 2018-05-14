Белла Хадид надела роскошное платье с открытой спиной на Каннский кинофестиваль

Работа на Каннском кинофестиваля идет полным ходом. Ковровая дорожка каждый день превращается в модный подиум, на котором свои наряды демонстрируют как зарубежные, так и российские знаменитости. Вчера все внимание публики было приковано к Белле Хадид

Модель Victoria’s Secret появилась на публике в блестящем черном платье, которое обнажило ее спину и живот. Образ она дополнила прозрачными туфлями лодочками и клатчем. Макияж модель выбрала романтичный, отдав предпочтение лиловым оттенкам, а волосы уложила легкой волной. Белла буквально сияла на фестивале, возобновление романа с The Weeknd явно пошло ей на пользу.

Белла Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид

Напомним, что на прошлой недели модель и музыканта застали за поцелуями. Снимки разлетелись по соцсетям и вызвали ажиотаж. Поклонники убеждены: Белла и Абель снова вместе.