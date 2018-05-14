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Dior выпустит новую коллекцию макияжа Dior Backstage
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Dior выпустит новую коллекцию макияжа Dior Backstage 

Fancy Journal 3 часа назад
Фото: Fancy Journal
Креативный директор Dior Питер Филипс выпустит новую линию средств для макияжа, вдохновленную опытом работы на бэкстейджах модных показов. В первую коллекцию войдут сорок оттенков тональной основы для лица и тела, палетка для бровей в двух вариантах, палетка для контуринга лица, две палетки для макияжа глаз, четыре вида хайлайтера, палетка для макияжа губ и тринадцать кистей.
По словам Филипса, данная коллекция понравится всем женщинам, так как средства будут просты в использовании и подстроятся под любой оттенок кожи. В дальнейшем коллекция будет расширяться. Dior Backstage появится в продаже уже в мае этого года.
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