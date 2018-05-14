Marc Jacobs Beauty представили новое средство для макияжа губ

Новинка представляет собой гибрид помады и блеска, который сочетает в себе признаки этих двух продуктов.

Gloss Stick будет выпущен в нескольких цветовых оттенках — от тёмно-красного до нежно-кораллового, что идеально подойдет как для нюдового повседневого макияжа, так и для яркого вечернего образа. Ожидается, что новый продукт выйдет в форме мягкого стика.

Гибрид помады и блеска поступит в продажу 31 мая. Приобрести новинку можно будет в интернет-магазине Marc Jacobs Beauty. В физических магазинах Gloss Stick появится позже.