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Marc Jacobs Beauty представили новое средство для макияжа губ
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Marc Jacobs Beauty представили новое средство для макияжа губ 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Новинка представляет собой гибрид помады и блеска, который сочетает в себе признаки этих двух продуктов.
Gloss Stick будет выпущен в нескольких цветовых оттенках — от тёмно-красного до нежно-кораллового, что идеально подойдет как для нюдового повседневого макияжа, так и для яркого вечернего образа. Ожидается, что новый продукт выйдет в форме мягкого стика.
Гибрид помады и блеска поступит в продажу 31 мая. Приобрести новинку можно будет в интернет-магазине Marc Jacobs Beauty. В физических магазинах Gloss Stick появится позже.
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