СМИ: 41-летняя Диана Крюгер беременна и пытается это скрыть при помощи пышных платьев 

Есть немало актрис, которых поклонники регулярно «подозревают» в беременности: наравне с Дженнифер Энистон в ряды «беременных» постоянно попадает Диана Крюгер, которая в 41 год пока так и не стала мамой. Однако в последнее время актриса действительно дает поводы для подобных слухов.
Около года назад Крюгер начала встречаться со звездой «Ходячих мертвецов» Норманом Ридусом, пара даже успела обзавестись общими апартаментами в Нью-Йорке. И хотя о свадьбе влюбленные пока не задумываются, Диана перестала появляться на красных дорожках в облегающих платьях. Теперь обладательница стройной фигуры предпочитает свободные фасоны без акцента на талии. Мало того, актриса позирует перед камерами, прикрывая живот, как обычно это делают беременные женщины. Пожелаем паре, чтобы слухи подтвердились, и в их жизни произошло радостное событие, а пока подождем официальных комментариев от Дианы и оценим ее последние образы.