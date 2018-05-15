В прессе и соцсетях обсуждают беременность Дианы Крюгер

Вполне возможно, что известная голливудская актриса Диана Крюгер в ближайшем будущем впервые станет матерью. По крайней мере, в этом абсолютно уверены пользователи социальных сетей и представители западных СМИ.

Поводом для подобных подозрений стало появление 41-летней актрисы на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Точнее, выбранный ею для выхода в свет наряд: весьма просторное платье, скрывающее талию и область живота.

Instagram @dianekruger

Интересно, что возникшие слухи звезда вовсе не поспешила развеять. Напротив, Диана Крюгер еще более усугубила их, выбрав для следующего светского выхода схожее платье свободного кроя.

Instagram @dianekruger

СМИ и пользователи социальных сетей принялись пристально изучать Instagram актрисы — и выяснили, что в последнее время она все чаще публикует фото, как будто призванные скрывать от публики интересное положение.

Фото: Instagram

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