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В прессе и соцсетях обсуждают беременность Дианы Крюгер
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В прессе и соцсетях обсуждают беременность Дианы Крюгер 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Вполне возможно, что известная голливудская актриса Диана Крюгер в ближайшем будущем впервые станет матерью. По крайней мере, в этом абсолютно уверены пользователи социальных сетей и представители западных СМИ.
Поводом для подобных подозрений стало появление 41-летней актрисы на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Точнее, выбранный ею для выхода в свет наряд: весьма просторное платье, скрывающее талию и область живота.
Instagram @dianekruger
Интересно, что возникшие слухи звезда вовсе не поспешила развеять. Напротив, Диана Крюгер еще более усугубила их, выбрав для следующего светского выхода схожее платье свободного кроя.
Instagram @dianekruger
СМИ и пользователи социальных сетей принялись пристально изучать Instagram актрисы — и выяснили, что в последнее время она все чаще публикует фото, как будто призванные скрывать от публики интересное положение.
Фото: Instagram
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