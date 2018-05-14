Любимый бренд гопников отказался радовать гопников

Французский бренд Vetements объявил, что не будет демонстрировать коллекции мужской одежды на показах сезона весна-лето 2019. Об этом сообщает Dazed.

Генеральный директор компании Гурам Гвасалия решил вернуться в обойму кутюрных брендов и будет участвовать только в показах высокой моды.

Публикация от VETEMENTS (@vetements_official) 12 Май 2018 в 11:56 PDT Кроме того, поклонники дизайнера отметили, что в последнем шоу модного дома Balenciaga, которым также руководит Гвасалия, мужская коллекция была представлена вместе с женской.

Публикация от Balenciaga (@balenciaga) 4 Мар 2018 в 4:37 PST Ближайший показ Vetements состоится 1 июля 2019 года.

В феврале Гурам Гвасалия опроверг информацию об упадке спроса на продукцию фирмы. Его брат Демна Гвасалия пристыдил авторов статьи, опубликованной на сайте Highsnobiety, за сплетни и хайп и нарек их «псевдожурналистами». Он также заявил, что на данный момент команда Vetements сильнее, чем когда-либо, и сейчас, как и прежде, они сосредоточены на создании самого лучшего продукта.

Парижская марка Vetements, основанная братьями Гвасалия, специализируется на «дворовом» хулиганском стиле.