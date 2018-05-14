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Любимый бренд гопников отказался радовать гопников
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Любимый бренд гопников отказался радовать гопников 

Lenta.ru 14 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Французский бренд Vetements объявил, что не будет демонстрировать коллекции мужской одежды на показах сезона весна-лето 2019. Об этом сообщает Dazed.
Генеральный директор компании Гурам Гвасалия решил вернуться в обойму кутюрных брендов и будет участвовать только в показах высокой моды.
Кроме того, поклонники дизайнера отметили, что в последнем шоу модного дома Balenciaga, которым также руководит Гвасалия, мужская коллекция была представлена вместе с женской.
Ближайший показ Vetements состоится 1 июля 2019 года.
В феврале Гурам Гвасалия опроверг информацию об упадке спроса на продукцию фирмы. Его брат Демна Гвасалия пристыдил авторов статьи, опубликованной на сайте Highsnobiety, за сплетни и хайп и нарек их «псевдожурналистами». Он также заявил, что на данный момент команда Vetements сильнее, чем когда-либо, и сейчас, как и прежде, они сосредоточены на создании самого лучшего продукта.
Парижская марка Vetements, основанная братьями Гвасалия, специализируется на «дворовом» хулиганском стиле.
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