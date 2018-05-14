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5 объектов желания из новой коллекции Chanel Les Beiges
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5 объектов желания из новой коллекции Chanel Les Beiges 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Специально для тех, кто проникся трендом на естественный макияж или просто не любит перегружать кожу в летнее время, Chanel традиционно выпустили новую коллекцию Le Beiges, в которой есть все инструменты для создания отдохнувшего вида.
Речь идет о легчайшем тональном флюиде Sheer Healthy Glow Tinted Moisturizer SPF 30/PA++, который, по сути, является увлажняющим оттеночным средством, да еще и с солнцезащитным фильтром. Он дарит легкое покрытие а-ля ваша кожа, только лучше. Легкий оттенок загара и скульптурность лицу придаст пудра Healthy Glow Luminous Multi-Color, сочетающая несколько цветов. Свежий румянец — самое верное средство по реанимации «уставшего» лица. На это случай у Chanel припасены румяна в стике в новом оттенке Rosy Red №25, которые легко растушевать с помощью пальцев.
Еще одна новинка — палетки теней Health Glow Eyeshadow Palette, которые вышли в трех удачных цветовых версиях: Light, Medium и Dark. И наконец, для губ — 3 оттенка увлажняющего бальзама Glow Lip Balm для тех, кто устал от матовых помад.
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