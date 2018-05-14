Ева Мендес, Рита Ора, Вера Брежнева, Ксения Бородина: в бьюти — только звезды

Британская r’n’b певица Рита Ора уже давно считается фэшн-кумиром. Каждый ее выход в свет — это настоящий праздник. Ведь она тщательно подбирает наряды, игнорируя, порой, модные тенденции и задавая собственные тренды. И то же самое можно сказать о ее макияже. Неудивительно, что Рита стала амбассадором марки Rimmel.

Одна из визитных карточек Риты — насыщенные оттенки на губах. В новой коллекции жидких помад Stay Matte Liquid Lip Colour она сделала ставку на винный Plum This Show #810, отражающий дерзкий стиль Лондона.

Всего же в линейке — 15 интенсивных тонов с глубоким матовым эффектом для самых разнообразных образов: восемь ультрамодных цветов — от экспрессивного фиолетового Plum This Show #810 до электрического сапфирного Blue Iris #830 и даже готического черного Pitch Black #840. Для поклонниц естественного макияжа — семь розовых и мягких нюдовы оттенков. Объединяет все помады невероятная стойкость (насыщенный цвет держится до двенадцати цветов) и невесомая текстура.

Популярная голливудская актриса стала лицом новой парфюмерной коллекции Avon Eve Discovery. В линейке три аромата: Confidence, Alluring и Elegance, объединенные уникальным эликсиром женственности. «Моя жизнь — коллекция незабываемых моментов. Теперь у меня есть идеальный аромат для каждого из них», — говорит сама Ева Мендес.

Восточно-ванильно-древесный Confidence будто настраивает на победу и успех. С ним — любая преграда преодолима. Сочная и пряная черная смородина вступает в дуэт с головокружительными цветами франжипани, а благородный дуб добавляет ноту твердости и раскрывает сердце аромата.

Для случаев, когда нужно быть притягательной и соблазнительной, идеально подходит аромат Alluring. В нем сплелись пикантная и таинственная слива, чувственные аккорды нероли и томный мускус, как нельзя лучше подчеркивающие женственность и привлекательность.

Ну а если хочется предстать натурой уточенной и изысканной, следует «надеть» цветочно-фруктовый, с легкой мускусной нотой аромат Elegance. Загадочный и яркий гранат удивительно сочетается с нежностью и свежестью жасмина, а теплое янтарное дерево балансирует композицию.

Российские дивы не отстают от своих заграничных коллег и тоже активно участвуют в создании новых ароматов, кремов и прочих бьюти-новинок. Весной этого года Avon представил обновленную коллекцию ароматов Today Tomorrow Always. А лицом парфюмерного бренда TTA в России стала очаровательная певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева.

Каждый из трех ароматов символизирует одно из трех важных событий в отношениях мужчины и женщины. Today — с пленяющей композицией гибискуса, ваточника сирийского и мускуса — напоминает о первой встрече. Этот цветочный аромат давно известен всем пытливым «носам» — он был запущен на российском рынке в 2004 году и с тех пор остается одним из главных бестселлеров Avon.

Цветочно-восточный Tomorrow — следующая глава, в которой, подобно долгожданному признанию, загадочно и нежно звучат нотки спелой малины, африканской фиалки и душистой амбры.

И, наконец, заключительная, самая романтичная глава любовной трилогии — обновленный аромат Always. В этом году создатель коллекции и один из лучших мировых мастеров парфюмерии Оливье Кресп переписал ее заново. Многогранный, как чувства влюбленных, этот аромат сочетает изысканный, теплый сандал, нежную майскую розу и гипнотически пряные оттенки нероли. Если кто не в курсе: нероли — белоснежные цветы горького апельсина — для многих южных культур стали символом любви и свадьбы. А май, как известно, считается отличным месяцем для начала новой жизни. Кто знает, вдруг ароматы Today Tomorrow Always вдохновят вас на новые чувства?

Популярная телеведущая — девушка деятельная. И она-то точно знает, что уверенность в себе и своем внешнем виде — одна из важных составляющих успеха современной женщины. Ну а поскольку Ксения Бородина также давно занимается дизайном собственной линии одежды, то прекрасно понимает важность каждой детали во внешнем облике. Например, следы от дезодоранта способны испортить впечатление от самого стильного образа и, кроме того, испортить любимые вещи.

Встречайте лимитированную коллекцию антиперспирантов «Черное и белое» от Ксении Бородиной, выпущенную совместно с NIVEA. Антиперспиранты предотвращают появление желтых или белых следов на ткани и защищают не только кожу, но и одежду.

«Я уверена, что любая женщина должна всегда хорошо пахнуть и выглядеть безупречно — без единого пятна на одежде! — говорит Ксения. — И это касается не только публичных людей, которые всегда на виду. Антиперспирант «Черное и белое», который заботится и о вещах, и о приятном аромате, отвечает всем моим требованиям, поэтому я с удовольствием приняла участие в создании лимитированной коллекции с NIVEA».

Средства, ставшие №1 в защите против пятен, теперь — в новом стильном дизайне с изображением и подписью телеведущей. Антиперспиранты позволят выбирать любую одежду, экспериментировать с имиджем и чувствовать себя настоящей fashion-звездой!