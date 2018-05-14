Ирину Шейк в стильном полосатом костюме заметили в аэропорту

Кажется, мы в этом году больше не увидим Ирину Шейк на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Российская модель уже вернулась в Нью-Йорк. Папарацци сделали несколько ее снимков в местном аэропорту.

В этот день Шейк выглядела не менее стильной, чем на торжественных мероприятиях. Для поездки она предпочла спортивный полосатый костюм и кроссовки. Волосы модель собрала в хвост, а лицо закрыла солнцезащитными очками. Но даже в таком образе поклонники все равно узнали ее.

Ирина Шейк