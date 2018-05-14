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Ирину Шейк в стильном полосатом костюме заметили в аэропорту
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Ирину Шейк в стильном полосатом костюме заметили в аэропорту 

Журнал ОК! 2 часа назад
Кажется, мы в этом году больше не увидим Ирину Шейк на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Российская модель уже вернулась в Нью-Йорк. Папарацци сделали несколько ее снимков в местном аэропорту.
В этот день Шейк выглядела не менее стильной, чем на торжественных мероприятиях. Для поездки она предпочла спортивный полосатый костюм и кроссовки. Волосы модель собрала в хвост, а лицо закрыла солнцезащитными очками. Но даже в таком образе поклонники все равно узнали ее.
Ирина Шейк
В Нью-Йорке Ирину ждут ее возлюбленный Брэдли Купер и дочка Лея, с которой модель проводит практически все свое свободное время. Малышка появилась на свет в марте прошлого года, но уже обзавелась фан-страничками в Инстаграм. Неудивительно, если Лея пойдет по стопам своей мамы или станет актрисой, как отец.
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