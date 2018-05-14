8 самых красивых коллекций летнего макияжа, без которых тебе не обойтись

Бронзирующие пудры, розовые и голубые тени, золотые подводки, помады-тату, карандаши или помады с необычным аппликатором-спонжем — это лето обещает быть ярким и запоминающимся хотя бы в плане нестандартных средств для мейкапа.

Dior — Cool Wave

Игра контрастов — холодных голубых оттенков воды и теплых оттенков солнца стала лейтмотивом летней коллекции Dior Cool Wave, которая словно вышла «из пены морской». «Вы словно ныряете в прохладную воду в жаркий день. Средства из летней коллекции обладают охлаждающим эффектом, а яркие цвета смотрятся идеально на загорелой коже», — пояснил креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс. Здесь есть все: бронзирующие пудры, палетки и карандаши-тени для глаз, тинты для губ, лаки для ногтей — хочется все и сразу. Givenchy — Les Saisons

Креативный директор по макияжу Givenchy Николя Деженн вдохновился Африкой при создании Les Saisons, которая впитала в себя всю энергию и многообразие этой части света, ее интенсивные, но теплые оттенки, естественную красоту природы и сияние. Коллекция мейкапа получилась небольшой, но очень интересной: хайлайтер для лица и тела Bouncy Highlighter Pearly Light Gold Shade украшает этнические принт (это лимитка, так что надо брать!) — помимо того, что он мгновенно придает сияние, так еще в его состав входит кокосовая вода и масло орехов макадамии, которые питают и защищают кожу. Компактные румяна для лица Prisme Blush Bronzer (тоже лимитированный выпуск), состоящие из двух цветов могут с легкостью и придать коже бронзовый оттенок, и легкое сияние, и выступить в роли скульптурирующего средства. Также в коллекции два обновления: водостойкий карандаш Khôl Couture вышел в цвете хаки с перламутром и помада Rouge Interdit Vinyl в двух оттенках с золотыми частицами в текстуре — African Tangerine (насыщено-бежевый оттенок) и African Raspberry (ярко-малиновый). И еще одна новинка, которая вообще-то идет отдельно от летней коллекции, но мы не можем молчать о ней — Le Rouge Liquide с мягким спонж-аппликатором для нанесения и текстурой-гибрид — из жидкой она превращается в бархатную. Одним словом лучше один раз купит и попробовать эту помаду, чем 100 раз прочитать. Tom Ford — Soleil Summer 2018

Дорого, богато и невероятно красиво — именно так можно охарактеризовать летнюю коллекцию макияжа от Tom Ford. Тут продумано все до мелочей, начиная от упаковки цвета слоновой кости и золота, украшеных рельефным логотипом TM, и заканчивая текстурами в песочно-розово-коралловой гамме, которые подходят всем, создавая нежный мейк для любого случая. Просто смотрим и наслаждаемся! Clarins — Hâle d’Eté С помощью летней коллекции Clarins ты сможешь создать мейкап, идеально подходящий для прогулки по побережью Майами. Он будет уместен, даже если ты сейчас находишься совсем в другом городе и стране. В Hâle d’Eté ты найдешь четырехцветную ручку-подводку для глаз и губ Stylo 4 Couleurs, масло-блеск для губ Eclat Minute в трех оттенках — № 08, Blackberry; № 04, Candy; № 06, Mint — дает соблазнительное зеркальное сияние. Плюс лимитированную бронзирующую пудру Poudre Soleil (в ней три оттенка с матовым финишем), в составе которой присутствуют два комплекса: Anti-Pollution на основе экстрактов белого чая и бородавника — защищает кожу от вредного воздействия загрязнений и свободных радикалов, и Micropatch Vegetal (растительный микропластырь) — способствует поддержанию оптимального уровня увлажнения кожи. Nars — Orgasm 2018

Лето — самое время для нового «Оргазма» от Nars, в которой представлены как новинки-лимитки: лак для губ Orgasm Full Vinyl Lip Lacquer и румяна Orgasm Blush — культовое средство в упаковке ограниченной серии, так и новинки, которые войдут в постоянную коллекцию: бальзам для губ Orgasm Afterglow Lip Balm и рассыпчатая пудра-хайлайтер Orgasm Illuminating Loose Powder. И текстуры, и упаковки (конечно, тут не обошлось и без черного) — все выполненно в нежно-розовых отенках. Глядя на все это розовое безумие (в хорошем смысле слова), возникает настоящий эстетический оргазм. Sisley — Phytocool Star и Phyto-Lip Twist Mat Честно говоря, это не совсем летняя коллекция, а скорее дополнение к уже хорошо знакомым бьюти-средствам марки Sisley. Например, линия водостойких карандашей для глаз Phytocool Star пополнилась 8 оттенками — пять с мерцающей текстурой и три с матовой. Если ты все никак не можешь научиться рисовать идеально ровные стрелки, то с этими карандашами — это станет проще простого. А в коллекции матовых помад Phyto-Lip Twist Mat появились 4 новых оттенка (№ 19, № 20, № 21, № 22), которые обладают невесомой увлажняющей текстурой. В состав каждой входят питательные масла и растительный фитосквалан, которые оказывают ухаживающее действие. Pupa — Summer in L. A Модные в этом сезоне голографический макияж с матовым финишем можно будет создать с помощью коллекции Pupa Summer in L. A., в которой есть все для этого: стойкие мерцающие тени для век, хайлайтер-кушон для лица, кушон-румяна, две помады в стике и лаки для ногтей со стеклянным эффектом. Л'Этуаль — Psychotropical

Одна из самых безумно-ярких коллекций летнего макияжа, которая готова взорвать твой дневной бьюти-образ. Кроме классической рассыпчатой пудры (в упаковке из биоразлагаемого пластика), здесь представлены лаки для ногтей с голографическим эффектом, тени для век с мерцающей текстурой, тинты-масло для губ (в трех оттенках), две цветные подводки и туши для ресниц. Благодаря этим бьюти-средствам, ты можешь экспериментировать с макияжем бесконечно.