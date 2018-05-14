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Женщина покупала свое четвертое свадебное платье. Такого продавец не ожидал услышать.
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Женщина покупала свое четвертое свадебное платье. Такого продавец не ожидал услышать. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Женщина, которая была замужем уже три раза, пошла в свадебный магазин, чтобы купить платье для своей четвертой свадьбы.
— Какое вы хотите платье, мадам? — поинтересовался продавец.
— Я хочу длинное платье с оборками и фатой, — ответила женщина.
— Я не хочу показаться наглым, но все же. Только те девушки, которые выходят замуж впервые, покупают такие платья. Они символизируют невинность. Может вам предложить платье другого цвета? — спросил продавец.
— Я думаю, что белое платье будет как раз в самый раз. Хотите верьте, хотите нет, но я все еще невинна. Мой первый муж был настолько перевозбужден от счастья после свадьбы, что умер в отеле. Со вторым мужем мы подрались в машине, когда ехали в медовый месяц, — пожаловалась женщина.
— А что же произошло с третьим мужем? — хотел узнать продавец.
— Он был политиком. Каждую ночь в течение четырех лет он сидел на кровати и говорил, как все будет хорошо, но ничего не происходило, — ответила женщина.
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Женский форум
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