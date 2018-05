Мрачное настроение: самые темные помады сезона

Clarins Instant Light Lip Comfort Oil, 08 Blackberry Масло-блеск для губ от Clarins в оттенке Blackberry полностью соответствует названию — цвет ягодный, запах смородиновый. В составе целый набор масел, поэтому, помимо того, что блеск круто выглядит, он заодно питает кожу губ, защищает ее от обезвоживания и старения. NARS Audacious Lipstick, Kirat Помада глубокого ярко-фиолетвого оттенка из обновленной коллекции NARS Audacious. Создает насыщенное плотное покрытие одним слоем. Kirat идеален для самых веселых вечеринок лета и танцев до утра (тем более стойкость не подведет вас всю ночь). Rimmel Stay Matte У Rimmel в коллекции Stay Matte 15 интенсивных тонов с глубоким матовым финишем, среди которых мы выбрали сразу четыре любимчика. Как только захочется бросить вызов всем вокруг (или себе), вооружайтесь готическим серым Shadow, идеальным сине-фиолетовым Blue Iris, бордовым Urban Affair или темно-коричневым Damn Hot. Запаситесь смелостью — бабушки в метро будут креститься.

Помада-карандаш Romanovamakeup, Rock & Wine

Помада-карандаш с идеальным названием Rock & Wine. Вином команда российского бренда вдохновлялась не абстрактным, а вполне конкретным — сицилийским Неро Давола. Получился глубокий и «терпкий» оттенок, плотность которого легко контролировать — от темного насыщенного цвета до легкого эффекта покусанных губ. Ваш лучший спутник для всех рок-фестивалей лета.

Essence Matt Matt Matt, 14 The one and only

Помада темно-коричневого оттенка с невесомой кремовой текстурой хорошо ложится, не подводит и не растекается. Единственный стоп-сигнал — если у вас сухие губы, которым не хватает увлажненности. Во остальных случаях — смело в дело.

Bourjois Rouge Edition Velvet, 23 Chocolat Corset

Без преувеличения красивый оттенок, который напоминает темный шоколад. Секрет успеха новинки в линейке Rouge Edition Velvet — в сочетании плотного пигмента с эфирными маслами, которые обеспечивает идеальный баланс насыщенного матового покрытия и ухода за губами.

Catrice Ultimate Matt, Smoked Brown Помада с бархатистой текстурой, которая выглядит круто сама по себе еще до нанесения — удобный и минималистичный черный футляр плюс красивый насыщенный оттенок, самый темный в палитре. Совсем не сушит губы, что для матовых помад — большая редкость. Стойкость на целый день не обеспечит, зато очень комфортна в использовании. Идеальна для тех, кому подавай самые экстравагантные варианты.