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41-летняя звезда «Трои» и «Бесславных ублюдков» Диана Крюгер ждет ребенка?
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41-летняя звезда «Трои» и «Бесславных ублюдков» Диана Крюгер ждет ребенка? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Диана Крюгер блистала на красной дорожке в Каннах в небесном платье Armani Prive. Но внимание привлек не элегантный образ актрисы, а ее изменившиеся формы. На фотографиях кажется, что за свободной моделью платья скрывается округлившийся живот. Это спровоцировало слухи о возможной беременности актрисы. Сама же звезда пока никак не комментирует эти догадки.
Напомним, Диана год назад начала встречаться с актером Норманом Ридусом. Пара уже купила квартиру в Нью-Йорке, а недавно появились слухи о помолвке артистов. Если слухи о беременности Крюгер подтвердятся, этот ребенок станет для актрисы первым.
А как тебе кажется: скрывает ли под платьем Диана живот?
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Фото:Instagram, Global Look Press
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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