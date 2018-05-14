41-летняя звезда «Трои» и «Бесславных ублюдков» Диана Крюгер ждет ребенка?

А как тебе кажется: скрывает ли под платьем Диана живот?

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