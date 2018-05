Это можно: 20 главных трендов в летнем макияже

Голография на губах, стразы с блестками, песчаные smoky eyes и неоново-красная помада. Об этих и других летних трендах в макияже рассказывает визажист Татьяна Горинович.

Голография

Дуохромные хайлайтеры очень интересно смотрятся на коже, но подойдут, пожалуй, только смелым девушкам. Я, например, легко могу выйти на улицу с хайлайтером, который будет бликовать голубым или фиолетовым оттенком, — но у меня светлая кожа и холодный цветотип. На девушках с теплым цветотипом такие оттенки могут выглядеть грязно, поэтому на это нужно обращать внимание.

Для повседневной жизни выбирайте хайлайтер поспокойнее — например, золотистый с розовым бликом. А вообще, тренд интересный — раньше визажисты смешивали несколько хайлайтеров для получения дуохромного эффекта, а сейчас можно купить один и наслаждаться богатым выбором оттенков.

Бирюзовые тона

Что касается бирюзовых теней во все веко, то лично у меня все еще есть ассоциации с буфетчицей из 90-х, особенно в сочетании с ярко-розовыми губами. Но этим летом такие оттенки снова в тренде — советую подчеркивать верхнее веко небольшой бирюзовой стрелкой. С нижнем веком лучше быть аккуратнее — такой оттенок может создать эффект больных глаз.

За идеальным бирюзовым оттенком отправляйтесь в Urban Decay — у них очень насыщенные и стойкие карандаши, благодаря которым потребность в палетке теней с такими яркими цветами отпадет сама собой.

Брови, зачесанные наверх

Пушистые брови, зачесанные наверх, мне очень нравятся, — это выглядит натурально и кажется, что брови становятся намного объемнее. Не каждая девушка готова повторить такой макияж — большинство до сих пор думает, что брови обязательно должны быть четкой формы и хорошо расчесаны. Поэтому мне своих клиентов и учениц приходится часто переучивать и объяснять, что такой эффект легкой небрежности только украшает макияж.

Повторить этот тренд можно с помощью геля или туши для бровей — мои любимые от марки Sorme.

Smoky eyes песочных оттенков

Интересный тренд этого лета — необычные бежево-коричневые оттенки теней, придающие актуальный, немного «болезненный» вид. Подойдут они, конечно, не всем: есть девушки с космической нестандартной внешностью — на них такие тени будут смотреться отлично. А если вы каждый день ходите на работу, скажем, в банк, вряд ли вам понравится такой эффект, — в этом случае оттенки должны быть более универсальные.

Эффект зацелованных губ Модная тенденция в макияже с нами уже не первый год — и это настоящее спасение для тех, кто боится неправильно и нечетко накрасить губы помадой (особенно яркой).

Берем помаду, набираем на кисточку и растушевываем в центре губ. Поверх наносим бальзам или блеск — получится такой же эффект, как на фото. Эффект зацелованных губ хорош еще и тем, что визуально увеличивает объем.

Сиреневые стрелки

Многие визажисты демонстрируют макияж в оттенке ultraviolet, поэтому сиреневые стрелки — тоже горячий тренд. Правда, этот оттенок нужно правильно подобрать — следите, чтобы он не был слишком теплым.

Сиреневые стрелки подойдут девушкам со светлой кожей и темными волосами.

Розовое золото

Если наносить этот оттенок и на глаза, и на губы, — можно ограничиться одним средством. Например, помадой — похожие оттенки есть у Urban Decay (Love Light) и Bobbi Brown (Tiger Lily). Универсальными могут быть и тени такого оттенка — нанесите на губы, а поверх пройдитесь бальзамом для губ.

Единственный момент — из-за излишней однотонности лицо получается «пустым», поэтому добавьте немного насыщенности либо на губы, либо на глаза.

Блестки во внутреннем уголке

Говорят, что если поставить блики в уголке, мужчины будут всегда завороженно смотреть именно в эту часть глаз. Но блестки нужно использовать очень мелкие и не колкие, потому что есть риск развития конъюнктивита при попадании на слизистую. Поэтому будьте предельно аккуратны с этим модным макияжем.

«Влажный» блеск на губах

Пожалуй, это мой самый любимый летний тренд — блеск всегда выглядит очень сексуально и визуально увеличивает объем губ. Идеальный вариант на каждый день, но со своими минусами — если вы нанесете блеск слишком плотно, к нему будут прилипать волосы.

А что касается моих любимцев, то у Kiko есть отличные блески для объема, а у Manly Pro вы сможете найти прозрачный блеск с эффектом жидкого стекла.

Поцелованная солнцем кожа

Тренд исключительно летний и подходящий девушкам, которые загорают в теплый подтон. Потому что есть и те, кто загорает в холодный коричневый — в этом случае теплый бронзер на коже будет выглядеть ненатурально.

Кончики стрелок

Тренд не на каждый день — это скорее fashion-вариант для съемки. Стрелка в этом случае выводится не от внутреннего уголка, а от внешнего, поэтому при неправильно выбранном угле может создавать эффект опущенного века.

Если хотите рискнуть, берите обязательно гелевую подводку, но не в коем случае не жидкую — иначе пигмент может трескаться в складке. Карандаш тоже не подойдет, потому что в течение дня неминуемы разводы.

«Паучьи лапки»

Тренд «паучьи лапки» на самом деле тоже спасение для многих девушек, которые долго сидят с иголочками и пытаются расчесать ресницы. Благодаря этой тенденции склеивать ресницы можно по-полной — будет выглядеть стильно и модно.

Тушь, максимально повторяющая такой эффект, — Better Than Sex от Too Faced. Она создает очень объемные и склеенные реснички. С таким макияжем можно пойти на вечеринку, в кино с подругами, — это всегда какая-то история «девчачьих» мероприятий, потому что мужчины такой тренд вряд ли оценят.

Ярко-красная помада

Красный цвет — стабильная классика, но каждый год меняется оттеночность и насыщенность. Я обожаю красные помады насыщенного цвета Феррари , вишневых и неоновых оттенков.

Я считаю, что красная помада спасает любой образ, даже если вы абсолютно не накрашены, можно за секунду стать красоткой. Носите всегда с собой в сумочке, в моей — Sephora в оттенке 01.

Подсвеченная изнутри кожа

Деликатного сияния сейчас добиваются не столько за счет хайлайтеров, сколько за счет праймеров. Мой любимый — подсвечивающий от Becca. Он создает эффект влажного, сияющего лица, которое будет светиться даже с нанесенным поверх тоном. Эта тенденция в макияже продержится еще долго — смело пробуйте, но девочкам с жирной кожей я бы советовала воздерживаться от дополнительного сияния.

Стрелки во все веко

Такие модные стрелки пойдут не каждой девушке, а только обладательницам миндалевидных глаз с подвижным веком правильной формы. В противном случае такая стрелка будет создавать эффект залома и опущенного века.

Если все же решитесь повторить этот новый тренд, поднимайте уголки стрелок вверх — и рисуйте их только гелевой подводкой, а ни в коем случае не жидкими средствами и не карандашами.

Блеск на веках

Сейчас есть много теней, которые создают подобный эффект — например, тени Wycon в оттенке 11. Это бежевый оттенок с активным бликом, а если нанести его плотным слоем, то будет ощущение влажного века. Можно использовать и обычный прозрачный блеск, но важно, чтобы он не был склеивающим.

Тренд уже не новый — ему несколько лет, остается только понять, почему до сих пор ни один бренд не создал средство, которое не будет скатываться на веках.

Глиттер на ресницах

Тренд больше подойдет для вечеринки, но с ним нужно быть осторожнее — можно опять-таки заработать конъюктивит. Если хотите повторить, приклеивайте блестки на влажный блеск или масло, а лучше купите накладные ресницы с уже наклеенным глиттером. Но ни в коем случае не наносите клей на собственные ресницы — иначе останетесь без них.

Натуральный румянец

Для воплощения этого тренда в жизнь можно взять и румяна, и помаду. Улыбнитесь и посмотрите в зеркало: «яблочки» щек разделите на две части, и на ту, что ближе к вискам, и наносите средство.

Хайлайтер под глазами

Тренд интересный и модный, но очень опасный — если у вас есть мешки под глазами, хайлайтер их визуально подчеркнет. Девушкам, у которых нет такой проблемы (хотя это редкий случай), можно попробовать, но эта зона не должна выделяться контрастным оттенком: выбирайте хайлайтер либо в цвет кожи, либо чуть светлее.

Стразы

Стразы — тренд, вписывающийся с новогоднее время, и в жаркие летние дни. Можно применять и в повседневной жизни, но использовать буквально чуть-чуть страз — не больше двух-трех. Приклеить их можно на специальный клей для кожи и ресниц.

Мне очень нравится, когда на нижнем веке несколько страз, можно даже приклеить одну посередине века. А если сделать растушеванные smoky eyes и провести стразами линию к виску, взгляд визуально будет более распахнутым.