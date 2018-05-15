Тренд сезона — сумки из соломы

Сумки из бамбука и соломы — незаменимые варианты для лета. Это не только типичный пляжный атрибут, но и стильный элемент в повседневном образе.

Сумка-корзина

Сумка-корзина весьма необычный вариант, но зато очень вместительный. Не знаешь, какой образ составить с такой сумкой? Вариантов очень много.

Например, с корзиной отлично будут смотреться платье с цветочным принтом и соломенная шляпа. Или можно составить look в стиле бохо, надев верх в стиле петчворк и рваные джинсы или шорты.

Тоут

Чтобы сумка-тоут гармонировала со строгим офисным look’ом, нужно подобрать аксессуары в подобном оттенке, например солнечные очки в тон или серьги в винтажном стиле. А еще можешь повязать платок на ручку сумки или будто бы вплести его между прутьями изделия.

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При этом лучше обойтись без других аксессуаров, сделав акцент на тоуте с платком.

Сумка-шоппер

Если помпоны на сумке тебя смущают и ты считаешь, что им место на пляже, то можешь выбрать сумку-шоппер с кожаными ручками или декоративными элементами. Такие сумки, кстати, идеальный вариант как для пикника, так и для учебы.

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В бамбуковых сумках (в тоутах, кстати, тоже) часто идет комплектом мешок из ткани, чтобы надежно скрыть содержимое.

Кросс-боди

Кросс-боди можно смело выбирать, если в твоем гардеробе изделий из соломы или бамбука еще нет. Цвет соломы хорошо сочетается с денимом, поэтому смело носи сумку с любым «джинсовым» образом.

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Помни, что форма и материал изделия должны быть жесткими, если образ строгий или официальный. Сумки из мягкой соломы оставь для повседневной жизни.