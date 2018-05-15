«Как конфетка»: золотое платье Натальи Водяновой произвело фурор

Наталья Водянова прославилась своей умопомрачительной красотой, которую на днях сумела удачно подчеркнуть элегантным сияющим платьем. Мировая знаменитость прилетела в Канны, где приняла участие в модном благотворительном показе, и ее появление на красной дорожке восхитило почитателей до глубины души.

Каннский кинофестиваль — это не только премьеры фильмов и вечеринки, но и другие светские мероприятия, такие как благотворительный показ Fashion For Relief, который уже 13 лет организует мировая знаменитость Наоми Кэмпбелл . Подержать мероприятие приехали многие знаменитые супермодели, которые вместе с Наоми вышли на подиум в нарядах от мировых модных Домов, предоставленных специально для показа. Впрочем, до выхода на подиум знаменитости блеснули своими платьями на красной ковровой дорожке, и среди них золотой статуэткой засияла русская модель, актриса и филантроп Наталья Водянова.

Будучи одной из самых красивых и ухоженных представительниц мирового шоу-бизнеса, Наталья заслуженно получает многочисленные комплименты, даже будучи уставшей и без макияжа. А потому выверенный образ, состоящий из элегантного, блестящего серебром и золотом вечернего платья с глубоким декольте от Jean-Louis Sabaji Couture, был, с точки зрения ее почитателей, просто восхитительным. Игривая струящаяся ткань платья приковала к себе взгляды воздыхателей, подчеркнув завидную фигуру Натальи Водяновой. Более того, некоторые поклонники отметили, что золотистый цвет наряда сумел по-особенному оттенить кожу лица мировой знаменитости, придав всему образу модели некое сияние и очарование.

«Водянову не люблю, но тут она красотка» «Наталье идет золото, это точно» «Наташа наша свежа и приятна» «Наталья потрясающая модель, и платье ее элегантно и безупречно» «Водянова тут как конфетка в золотой обертке» Справедливости ради стоит отметить, что немало влияния оказал и удачный макияж русской красавицы. По всей видимости, Наталья Водянова учла свои ошибки на знаменитом балу Met Gala, где продемонстрировала по-настоящему боевой раскрас, и на этот раз умерила свой пыл, уменьшив количество теней на веках.

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