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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас крепко держались за руки на светском вечере
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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас крепко держались за руки на светском вечере 

Журнал ОК! 2 часа назад
48-летняя Кэтрин Зета-Джонс и ее супруг 74-летний Майкл Дуглас порадовали поклонников светским выходом. Пара посетила благотворительный вечер в поддержку фонда «Робин Гуд», которое прошло в Нью-Йорке.
Для светского выхода актриса выбрала роскошное черно-белое платье с воланом и туфли с открытым носком. Образ дополнили крупные серьги и клатч. Майкл Дуглас, как всегда, предпочел строгий костюм с белой рубашкой при галстуке. Супруги крепко держались за руки и не отходили друг от друга ни на шаг.
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Напомним, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отметят в этом году 18-летие совместной жизни. Супруги поженились в 2000 году и воспитывают двоих общих детей: 14-летнюю Кэри Зета-Дуглас и 17-летнего Дилана Майкла Дугласа.
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