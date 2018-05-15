Chanel проведет показ коллекции в России

В «сториз» бренда Chanel появилась афиша предстоящего показа — 31 мая он привезет коллекцию Métiers dʼArt в 69-й павильон ВДНХ в Москве. Сумки-гармошки, морские фуражки, синие твидовые костюмы, узорчатые колготки и мужские бушлаты, впервые показанные на родине Карла Лагерфельда в Гамбурге в декабре, теперь переместятся в индустриальную российскую локацию.

Приедет ли в Москву сам Лагерфельд, неизвестно. Как и то, кто будет посланником осенне-зимней pre-fall коллекции. Хотя и без этой информации мы готовы взять билеты в столицу — последний показ Chanel в России проходил в 2009-м.