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Chanel проведет показ коллекции в России
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Chanel проведет показ коллекции в России 

Собака 15 мая 2018
Фото: Instagram
В «сториз» бренда Chanel появилась афиша предстоящего показа — 31 мая он привезет коллекцию Métiers dʼArt в 69-й павильон ВДНХ в Москве. Сумки-гармошки, морские фуражки, синие твидовые костюмы, узорчатые колготки и мужские бушлаты, впервые показанные на родине Карла Лагерфельда в Гамбурге в декабре, теперь переместятся в индустриальную российскую локацию.
Приедет ли в Москву сам Лагерфельд, неизвестно. Как и то, кто будет посланником осенне-зимней pre-fall коллекции. Хотя и без этой информации мы готовы взять билеты в столицу — последний показ Chanel в России проходил в 2009-м.
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