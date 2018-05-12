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Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы рассказал о наряде Меган Маркл
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Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы рассказал о наряде Меган Маркл 

Журнал ОК! 12 мая 2018
До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталась неделя! Самый главный вопрос, волнующий гостей и зрителей предстоящего торжества, — какое платье наденет невеста?
Модельер Дэвид Эмануэль, который работал над свадебным платьем принцессы Дианы, сделал своё предположение.
Во что бы я одел Меган? Я выбрал бы гладкий материал и чистые цвета, длинный шлейф. Она не может выглядеть секс-бомбой на свадьбе, но она должна быть царственной, — скаал дизайнер.
Судя по всему, Дэвид, отвечая на вопрос, вспомнил свадебный образ принцессы Дианы. Она выходила замуж в пышном платье из шёлка с длинным шлефом.
свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза
Эмануэль в своём интервью вспомнил о том, какой была леди Ди.
Когда Диана входила в комнату, она освещала ее. Я скучаю по этому. Скучаю по ее веселью. У нее были блестящие глаза и много озорства. Она была милой и заботливой, — признался он.
Отметим, что после создания свадебного платья Дэвид долгое время шил для королевской особы наряды для туров.
Всякий раз, когда я работал над созданием платья, она писала записку, в которой благодарила меня. Даже когда очень спешила, всегда находила минуту, чтобы взять авторучку. Она была прекрасной, прямолинейной и особенной, — вспоминает дизайнер.
Напомним, что ранее СМИ узнали о том, что за свадебный наряд Меган Маркл отвечают Ralph & Russo. Тажке известно, что наряд сделан из кружева, вручную расшит бисером, а его цена составила 135 тысяч фунтов. Платье этих дизайнеров Меган уже выбирала для съемки официальных портретов, которые были сделаны после помолвки. Тогда ее раскритиковали за выбор такого открытого наряда.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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