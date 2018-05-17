Ещё
Свадебное платье Меган Маркл
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свадебное платье Меган Маркл 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В субботу, 19 мая, в Великобритании состоится событие века — свадьба принца Гарри и Меган Маркл. В прошлом актриса, а ныне активный деятель благотворительности и будущая прицесса вместе со всем королевским семейством готовится к свадьбе основательно. Практически обо всех деталях грядущего события уже известно. Но главной интригой торжественного дня все еще остается платье невесты. Что надет Меган Маркл на свадьбу? У нас есть наиболее вероятная версия.
Во дворце поговаривают, что к алтарю Меган Маркл пойдет в платье Ralph&Russo, сшитое специально для нее. Кутюрный наряд оценивают в 135 тысяч долларов. Сумма действительно королевская, но она и в сравнение не идет с ценником платья Кейт Миддлтон, которая в 2011 году выходила замуж в роскошном Alexander McQueen.
Предлагаем присоединиться к ожиданиям официального заявления от представителя королевского двора. Впрочем, ждать осталось совсем немного. 19 мая все станет известно наверняка.
Ralph & Russo CoutureСвадьба Меган Маркл на экране
FashionTime: последние новости
Как создавалось платье Dior Эмилии Кларк для Каннского кинофестиваля Кристен Стюарт сняла «лабутэны» и осталась босиком на красной дорожке Канн В Сети раскритиковали прическу Ирины Шейк на открытии кинофестиваля в Каннах
Женский форум  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера47
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке75
Этот тест пройдут только самые смекалистые3
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:15
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение