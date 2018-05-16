Свадебные платья королевской семьи Великобритании

Пока высший свет готовится к церемонии бракосочетания принца Гарри с его невестой Меган Маркл, Sputnik предлагает вашему вниманию фотоленту со снимками свадебных нарядов королевской семьи Великобритании

Практически весь мир с замиранием сердца ожидает церемонии бракосочетания принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл, которая состоится 19 мая. Принц Гарри и его невеста пригласили на свою свадьбу в Виндзорский замок более тысячи обыкновенных британцев. В числе приглашенных — сотрудники различных благотворительных организаций, школьники, люди работающие при королевском дворе, а также жители Виндзора.