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Свадебные платья королевской семьи Великобритании
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Свадебные платья королевской семьи Великобритании 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Пока высший свет готовится к церемонии бракосочетания принца Гарри с его невестой Меган Маркл, Sputnik предлагает вашему вниманию фотоленту со снимками свадебных нарядов королевской семьи Великобритании
Практически весь мир с замиранием сердца ожидает церемонии бракосочетания принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл, которая состоится 19 мая. Принц Гарри и его невеста пригласили на свою свадьбу в Виндзорский замок более тысячи обыкновенных британцев. В числе приглашенных — сотрудники различных благотворительных организаций, школьники, люди работающие при королевском дворе, а также жители Виндзора.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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