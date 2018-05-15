Алекс Родригес нежно поцеловал Дженнифер Лопес на благотворительном мероприятии

Дженнифер Лопес

48-летняя певица блеснула на ковровой дорожке в эффектном платье с глубоким разрезом в области бедра от Alex Perry. Свой наряд она дополнила черными туфлями и серебристым клатчем. Волосы Джей Ло убрала назад, а в макияже использовала натуральные пастельные цвета. Алекс Родригес выбрал для светского выхода черные брюки, серый пиджак и белую рубашку. Спортсмен весь вечер не сводил глаз со своей спутницы. Фотографу удалось запечатлеть момент, когда Алекс потянулся к Дженнифер, чтобы поцеловать ее.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Напомним, что актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.