Dolce & Gabbana представили летнюю коллекцию макияжа

Dolce & Gabbana выпустили летнюю коллекцию макияжа Italian Zest Summer, вдохновленную яркими цветами острова Капри, где голубое море встречается с золотом солнца. Все продукты коллекции выпущены ограниченным тиражом.

В коллекцию вошли кремовые моно-тени для век Perfect Mono Eyeshadow в трех оттенках, водостойкая тушь для ресниц Passion Eyes Mascara, два сияющих стика для лица Italian Zest Healthy Glow Stick, четыре оттенка губной помады Miss Sicily Lipstick и лак для ногтей Nail Lacquer Summer в трех новых оттенках. Также в коллекции представлены два новых аромата Light Italian Blue с нотками лимона для женщин и с бергамотом — для мужчин.

Сейчас Italian Zest Summer 2018 Collection доступна в магазинах Великобритании. В международную продажу коллекция поступит в конце мая.