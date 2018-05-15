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Dolce & Gabbana представили летнюю коллекцию макияжа
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Dolce & Gabbana представили летнюю коллекцию макияжа 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Dolce & Gabbana выпустили летнюю коллекцию макияжа Italian Zest Summer, вдохновленную яркими цветами острова Капри, где голубое море встречается с золотом солнца. Все продукты коллекции выпущены ограниченным тиражом.
В коллекцию вошли кремовые моно-тени для век Perfect Mono Eyeshadow в трех оттенках, водостойкая тушь для ресниц Passion Eyes Mascara, два сияющих стика для лица Italian Zest Healthy Glow Stick, четыре оттенка губной помады Miss Sicily Lipstick и лак для ногтей Nail Lacquer Summer в трех новых оттенках. Также в коллекции представлены два новых аромата Light Italian Blue с нотками лимона для женщин и с бергамотом — для мужчин.
Сейчас Italian Zest Summer 2018 Collection доступна в магазинах Великобритании. В международную продажу коллекция поступит в конце мая.
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