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Модный дом Coach и Disney представили совместную коллекцию «Тёмная сказка»
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Модный дом Coach и Disney представили совместную коллекцию «Тёмная сказка» 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Коллекция «Тёмная сказка» — ностальгия по самым ярким сюжетам диснеевских мультфильмов. Команды брендов показали, что «Белоснежка и семь гномов» и «Спящая красавица» могут восприниматься совсем иначе. При разработке одежды и изделий из кожи дизайнеры вдохновлялись готической стороной Нью-Йорка. Футболки с изображение рок-н-ролльных надписей, выполненные в винтажном стиле, сочетаются с брутальными кожаными байкерскими куртками. В новой коллекции представлена традиционная спортивная линейка от Coach: олимпийки, худи, кроссовки и поясные сумки с патчами и нашивками по мотивам диснеевских фильмов. Фото: Coach x Disney Фото: Coach x Disney
Стюарт Виверс
креативный директор Coach — Я всегда любил Disney. Сказочные анимационные миры просто поглотили моё воображение. Было довольно интересно открыть для себя тёмную сторону этих сказок, сопоставить диснеевские ностальгию и очарование с креативным подходом Coach. Disney добавил глоток свежести, юношеской беззаботности в [нашу] коллекцию. Коллекция «Тёмная сказка» от Disney и Coach уже доступна во флагманском магазине Coach в ГУМе. Статьи по теме 9 классных вещей на весну для девушек 10 крутых спортивных вещей на весну для парней 7 лучших моделей кроссовок на весну Стильные дождевики: 8 моделей для плохой погоды
Запись «Модный дом Coach и Disney представили совместную коллекцию „Тёмная сказка“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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