Модные летние тренды — 2018 для мам

В гардеробе нужно иметь хотя бы две-три трендовые вещи: ведь мы не хотим выглядеть «гостьями из прошлого». Конечно, не каждый тренд подойдет молодой маме: например, вещам в пайетках точно нужно отказать. Я выбрала для вас самые жизнеспособные и совместимые с родительством модные тренды. Африка. Да, это принт для смелых: выбирайте его, если хотите выглядеть ярко. Это может быть сарафан или юбка — чем больше цветов, тем лучше!

Кроше. Всеми забытая технология плетения будет очень популярна в этом сезоне. Мама с коляской в таких шортах будет отлично смотреться на детской площадке! Если вам по душе этот тренд, то загляните в Zara — там есть подходящие наряды.

Лавандовый цвет. Этим летом будут актуальны пастельные тона, и «лаванда» — главный из них. Если вы любите яркие цвета, то смело сочетайте их с приглушенными — это еще один тренд лета!

Лайм и лимон — самые летние цвета. Нравятся оба? Сочетайте их в одном образе.

Цветочный принт очень актуален. Шифоновые платья, украшенные этим принтом, вы можете носить даже с кедами.

Бирюзовый цвет довольно сложен, но если сможете его приручить, будете выглядеть свежо и очень актуально! Самые красивые сочетания: с коричневым, серебром, золотом, белым, бежевым.

Лаковая кожа — тренд для смелых мам! Это может быть тренч или куртка из лаковой кожи. Поверьте, вы будете неповторимы на детской площадке!

Джинсовый total look — это, пожалуй, самый актуальный и удобный тренд для мам. Можно сочетать, например, джинсовую юбку и джинсовую рубашку.

Пластик — идеальный тренд для прогулок с ребенком под дождем. В повседневной жизни можно дополнить образ стильным пластиковым ремнем –очень эффектно!

Диагональная полоска — отличный тренд, который способен скорректировать фигуру и сделать ее стройнее.

Топ на резинке с рюшами сочетается с летящими юбками или джинсами.

Сарафан. Полоска и лиф крест накрест — именно таким должен быть актуальный сарафан этим летом.

Белоснежные туфли. Если вы еще не купили летнюю обувь, то пусть она будет белой.

Топ с шортами — отличное сочетание для жарких дней. Дневной вариант с кедами или сандалиями, вечером — с каблуками.

Богемные сандалии должны быть из атласной принтованой ткани.

Пробуйте, экспериментируйте и будьте самыми модными! Хотите научится сочетать вещи и стильно составлять ежедневные комплекты из простых вещей? Регистрируйтесь на курс Polistyle-school.ru, скидка 1000 руб по промокоду my_style.