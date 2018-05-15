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Модные летние тренды — 2018 для мам
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Модные летние тренды — 2018 для мам 

Детстрана.ру 40 минут назад
Фото: Детстрана.ру
В гардеробе нужно иметь хотя бы две-три трендовые вещи: ведь мы не хотим выглядеть «гостьями из прошлого». Конечно, не каждый тренд подойдет молодой маме: например, вещам в пайетках точно нужно отказать. Я выбрала для вас самые жизнеспособные и совместимые с родительством модные тренды. Африка. Да, это принт для смелых: выбирайте его, если хотите выглядеть ярко. Это может быть сарафан или юбка — чем больше цветов, тем лучше!
Кроше. Всеми забытая технология плетения будет очень популярна в этом сезоне. Мама с коляской в таких шортах будет отлично смотреться на детской площадке! Если вам по душе этот тренд, то загляните в Zara — там есть подходящие наряды.
Лавандовый цвет. Этим летом будут актуальны пастельные тона, и «лаванда» — главный из них. Если вы любите яркие цвета, то смело сочетайте их с приглушенными — это еще один тренд лета!
Лайм и лимон — самые летние цвета. Нравятся оба? Сочетайте их в одном образе.
Цветочный принт очень актуален. Шифоновые платья, украшенные этим принтом, вы можете носить даже с кедами.
Бирюзовый цвет довольно сложен, но если сможете его приручить, будете выглядеть свежо и очень актуально! Самые красивые сочетания: с коричневым, серебром, золотом, белым, бежевым.
Лаковая кожа — тренд для смелых мам! Это может быть тренч или куртка из лаковой кожи. Поверьте, вы будете неповторимы на детской площадке!
Джинсовый total look — это, пожалуй, самый актуальный и удобный тренд для мам. Можно сочетать, например, джинсовую юбку и джинсовую рубашку.
Пластик — идеальный тренд для прогулок с ребенком под дождем. В повседневной жизни можно дополнить образ стильным пластиковым ремнем –очень эффектно!
Диагональная полоска — отличный тренд, который способен скорректировать фигуру и сделать ее стройнее.
Топ на резинке с рюшами сочетается с летящими юбками или джинсами.
Сарафан. Полоска и лиф крест накрест — именно таким должен быть актуальный сарафан этим летом.
Белоснежные туфли. Если вы еще не купили летнюю обувь, то пусть она будет белой.
Топ с шортами — отличное сочетание для жарких дней. Дневной вариант с кедами или сандалиями, вечером — с каблуками.
Богемные сандалии должны быть из атласной принтованой ткани.
Пробуйте, экспериментируйте и будьте самыми модными! Хотите научится сочетать вещи и стильно составлять ежедневные комплекты из простых вещей? Регистрируйтесь на курс Polistyle-school.ru, скидка 1000 руб по промокоду my_style.
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