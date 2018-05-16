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Объект желания: блестящий чемодан с единорогами
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Объект желания: блестящий чемодан с единорогами 

Harper’s Bazaar 16 мая 2018
Фото: Mandarina Duck
Специально к сезону отпусков бренд Mandarina Duck представил лимитированную коллекцию эксклюзивно для интернет-магазина The Blonde Salad — онлайн-платформы, основанной блогером Кьярой Ферраньи. Звезда коллаборации — чемодан Popsicle с переливающимся как мыльный пузырь корпусом и крайне удобными съемными модулями, с помощью которых можно организовать внутреннее пространство на свое усмотрение. Как бонус в комплекте идут три стикера в форме единорога, звезды и радуги.
Mandarina Duck
К счастью, чемодан представлен в одном размере, подходящем для ручной клади, и доступен в ограниченном количестве — 90 штук — на сайте The Blonde Salad.
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