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Модная съемка: Make it Last
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Модная съемка: Make it Last 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фотограф: Игорь Иден
Стиль: Лиза Кравская
Визажист: Татьяна Тихонова
Модель: Кристина Миняйло (Yesmodels)
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