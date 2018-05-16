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Женские купальники заменили скотчем
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Женские купальники заменили скотчем 

Lenta.ru 16 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Американский художник Джоэль Альварез предложил девушкам обклеивать тело скотчем вместо одежды. Об этом сообщает The Sun.
Мужчина открыл компанию Black Tape Project, специализирующуюся на альтернативной моде. В официальном Instagram-аккаунте фирмы, на который подписана 261 тысяча подписчиков, Альварез опубликовал фотографии со съемок, где разноцветный скотч на моделях имитирует нижнее белье.
В 2018 году Black Tape Project решил показать девушкам, как можно использовать клейкую ленту вместо купальников. На снимках кусочки скотча разных цветов наклеены на тела моделей, очертаниями напоминая сверкающие слитные купальники и бикини.
Некоторые подписчики страницы @blacktapeproject пришли в восторг от идеи. «Сногсшибательно и роскошно. Произведение искусства на произведении искусства», — писали они в комментариях. Другие отнеслись к «купальникам» с недоверием. «Очень сексуально, но… Должно быть, не очень удобно ходить со скотчем на некоторых местах», — заметили они.
В мае, в преддверии пляжного сезона, девушки изобрели новый способ загара топлес: они будут использовать боди-арт, чтобы не надевать верхнюю часть купальника. Идея стала трендом в Instagram после того, как популярный аккаунт @gogetglitter опубликовал фотографии моделей, чьи тела были покрыты слоем краски и блесток в форме слитных купальных костюмов и бикини.
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