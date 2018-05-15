Мы знаем, какую обувь звезды любят больше всего! Ответ здесь 

Голливудские звезды могут позволить себе любую одежду: и ботфорты Saint Laurent, усыпанные кристаллами, и кроксы из новой коллекции Balenciaga, но в большинстве случаев знаменитости выбирают комфорт. Доказательство этому: кроссовки adidas, которые носят все, от Виктории Бекхэм (42) (а мы знаем, как она любит обувь на высоком каблуке) до Кендалл Дженнер (21), которая носила adidas ещё до того, как стала лицом бренда. Собрали фотодоказательства.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/my-znaem-kakuyu-obuv-zvezdy-lyubyat-bolshe-vsego-otvet-zdes/