Он не переставал плакать. Потом его девушка сказала ЭТО.

Парень и девушка сильно любили друг друга. К сожалению, девушка внезапно умерла. Парень был сильно расстроен и не переставал плакать. Он плакал день и ночь. Слезы не переставали катиться с его глаз.

Многие люди ему сочувствовали, жалели его, но ничего не помогало парню.

Однажды парень спал и ему приснился сон, в котором он видел свою девушку на небесах с другими девушками.

Он заметил, что девушка была одета в красивое платье и держала свечку в руках. Как странно, подумал он: свеча у девушки не горела.

Он спросил, почему у всех девушек горит свеча, а у его девушки нет.

На что она ответила: «Твои слезы постоянно ее тушат. Пожалуйста, перестань плакать».