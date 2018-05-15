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Он не переставал плакать. Потом его девушка сказала ЭТО.
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Он не переставал плакать. Потом его девушка сказала ЭТО. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Парень и девушка сильно любили друг друга. К сожалению, девушка внезапно умерла. Парень был сильно расстроен и не переставал плакать. Он плакал день и ночь. Слезы не переставали катиться с его глаз.
Многие люди ему сочувствовали, жалели его, но ничего не помогало парню.
Однажды парень спал и ему приснился сон, в котором он видел свою девушку на небесах с другими девушками.
Он заметил, что девушка была одета в красивое платье и держала свечку в руках. Как странно, подумал он: свеча у девушки не горела.
Он спросил, почему у всех девушек горит свеча, а у его девушки нет.
На что она ответила: «Твои слезы постоянно ее тушат. Пожалуйста, перестань плакать».
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