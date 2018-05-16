Загибай: зачем подворачивать штаны

Один из главных трендов последних лет — подворачивание штанов. Манжеты закручивают безусые юнцы и прославленные режиссеры, опасные рэперы и беспомощные хипстеры. «Лента.ру» разобралась в том, кто, когда и зачем начал подворачивать штаны, и как правильно это делать сегодня.

От принца до бэд боя

Удивительно, но споров о том, кто первым подвернул штаны, не ведется — ответ на этот вопрос хорошо известен. Модникам XXI века стоит благодарить главного денди конца XIX века принца Уэльского Эдуарда, которого тусовочный Лондон Викторианской эпохи знал под именем Берти. Принц уделял своему внешнему виду не меньше внимания, чем метросексуалы начала 2000-х, и очень любил задавать новые тренды. Мир обязан ему популяризацией шляп-хомбургов и норфолкских курток, которые, впрочем, давно уже вышли из моды. А вот отвороты брюк актуальны до сих пор.

Причина, по которой принц подвернул штанины, банальная — желание уберечь брюки от извечной английской слякоти. Во второй половине XIX века в Британии по этой причине даже были популярны бриджи как часть формального костюма. Берти задумался над тем, что между длинными брюками и короткими бриджами не хватает чего-то среднего. Вслед за наследником подворачивать штаны принялся весь столичный бомонд. Затем мода перекинулась в британские колонии и на континент, хотя никакого практического смысла в теплых странах в этом не было. Вскоре подшитые отвороты брюк стали настолько общепринятыми, что подшивать их начали производители одежды.

Вообще-то принц Уэльский был далеко не первым, кто подвернул штаны. Если посмотреть на иллюстрации романов Марка Твена о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна, то можно легко обнаружить брюки с подворотами у обоих героев. Другое дело, что сорванцы закатывали штанины едва ли не до колена, да и в обществе в таком виде появиться достопочтенному джентльмену было нельзя.

Однако и модным домам, и модникам пришлось отказаться от ставших традиционными отворотов из-за начавшейся Второй мировой войны. В Великобритании из-за экономии шерсти отвороты были запрещены законодательно. Под запрет попал и такой непременный атрибут лондонского денди, как платок в кармане пиджака. Но в 1945 году ограничения отменили, и все вернулось на круги своя.

Подворачивают все

Но ни джинсы, ни брюки-чинос никто не только не подворачивал, но вообще не надевал в приличные места. Джинсы были исключительно рабочей одеждой, а подворачивали их, чтобы не испачкать или не намочить. Ковбои, проводившие много времени в седле, использовали подвороты как дополнительное хранилище. В подворотах было удобно хранить сигареты и спички. Моду на деним как повседневную одежду ввел Джеймс Дин. Белая футболка, кожаная куртка и джинсы с подворотом — культовый образ плохого парня среди молодежи 50-х. В США двухдюймовый (около 5 сантиметров) отворот джинсов даже называют в честь актера «отворотом Джеймса Дина».

К концу десятилетия мода на подворачивание дошла и до брюк-чинос, но потом быстро сошла на нет. Хиппи не носили джинсов, предпочитая им льняные штаны, а преппи — ученики дорогих колледжей из хороших семей, если и подворачивали джинсы, то лишь во время прогулок по пляжам Хэмптонса и Малибу или во время катания на яхтах.

Мода на подвороты джинсов вернулась только в конце 1970-х после выхода фильма «Бриолин» с Джоном Траволтой в главной роли. Лента повествовала о жизни подростков, увлекавшихся уличными гонками в конце 50-х, и являлась своеобразным трибьютом Джеймсу Дину и другим бунтарям эпохи. Однако настоящее возвращение подвернутых джинсов состоялось лишь в 90-е годы. Что касается формально одежды, то уже в 80-е годы американские яппи считали подвороты единственно возможным вариантом носить брюки. Поголовная мода на подвернутые брюки привела к тому, что к концу 90-х они стали восприниматься устаревшими.

Нынешний тренд на подворачивание штанов и джинсов начался на рубеже 2000-х и 2010-х и не думает утихать. По мнению экс-редактора раздела «стиль» американского Esquire, а ныне владельца шоу-рума Magasin в Лос-Анджелесе Джоша Песковитца, у нынешнего тренда есть несколько причин. Во-первых, спасибо стоит сказать моде на яркие носки и олд-скульные модели кроссовок. Их счастливые обладатели, естественно, желали продемонстрировать свое следование модным трендам и принялись подворачивать штаны.

Во-вторых, сказалась растущая популярность укороченных штанов. В-третьих, подвороты позволяют создать собственный уникальный образ, ведь способов подворачивать джинсы и брюки с годами появилось великое множество. Тем не менее, некоторые правила, которым стоит следовать, чтобы не выглядеть косплеером Тома Сойера и Гекльберри Финна, все же имеются.

Как правильно подворачивать?

За океаном считается, что мужчины ростом ниже 5 футов 10 дюймов (177,8 сантиметра) вообще не должны подворачивать штаны, так как это визуально делает ноги короче. Не стоит подворачивать мешковатые штаны, джинсы slim fit и уж тем более skinny. Изначально считалось, что нижняя граница отворота должна проходить по верхнему краю обуви, но в последнее время это становится необязательным.

Причины во все тех же ярких носках, ради демонстрации которых отвороты можно сделать и побольше. Если же носков, достойных упоминания в песнях группы «Браво» в вашем гардеробе нет, то лучше или вообще надеть обувь на босу ногу, или выбрать низкие носки, которые будут не видны за обувью.

Существует две базовые техники подворачивания: собственно подворачивание и закатывание, которое также известно, как пинролл. Первая техника подразумевает один подворот, при котором ширина манжеты может достигать 7-8 сантиметров, а вторая — неоднократное закатывание штанины, что создает менее аккуратный отворот трубочкой. В этом случае при первом обороте края штанины формируется вертикальная складка, которая при втором обороте закрепляется. Это позволяет визуально заузить штаны.

Первая техника обычно используется с джинсами, а вторая — с брюками-чинос. Впрочем, закатать при желании можно и деним. А вот спортивные штаны и брюки со стрелками не закатывают — отворот у последних может быть только подшит. Базовым одинарным подворотом считается двухсантиметровая манжета. Существует также двойной и тройной подворот, так что длина тройной манжеты достигает тех же 7-8 сантиметров, что и у одинарной широкой манжеты.

Если все же очень хочется закатать зауженные джинсы, то лучше использовать тонкую манжету. Для этого штаны нужно трижды закатать на общую ширину всего в 1-1,5 сантиметра. В последние годы в моду вошла так называемая casual-манжета общей шириной 3-4 сантиметра, которая создается тремя или даже четырьмя подворотами. При этом край манжеты должен быть неровным. Такой подворот долгое время считался молодежным и неформальным, но Федор Бондарчук появился на одном из показов Московского международного кинофестиваля именно с casual-подворотом.

Тема для отдельного разговора — какую обувь носить с подвернутыми джинсами и чиносами. Идеальным дополнением для больших манжетов выступают тяжелые рабочие ботинки вроде пресловутых «тимберлэндов». Пинроллы отлично смотрятся с мокасинами и лоферами. С сандалиями лучше обойтись узкой манжетой, хотя в целом с летней обувью штаны можно подворачивать сильнее, чем с демисезонной. В США с их теплым климатом джинсы подворачивают и зимой, но российской зимой это смотрится странно.

Для геев и мусульман

В силу того, что в 2000-е годы первыми, кто вновь начал подворачивать штаны, были геи, некоторое время они считались таким же гомосексуальным маркером, каким до этого были сережки в правом ухе. Несмотря на то что в США тренд на подворачивание начался еще в 2008-2009 годах, до России как подвороты, так и шутки о них добрались лишь в 2015-2016 годах.

«Не так страшен гей, как его подвороты», «сын с подворотами — горе в семье», «евреи-хипстеры не делают обрезание, они подворачивают» — едва ли не самые безобидные из них. Подвороты стали темой для многочисленных фотожаб и мемов, а сам тренд был встречен частью общества в штыки и стал прочно ассоциироваться с хипстерской субкультурой. То, что подвороты и пинроллы, которые в России окрестили подкатами, существовали задолго до хипстеров, никого, конечно, не волновало.

Сейчас со спадом интереса к хипстерам отношение к подвернутым штанам стало спокойнее, но до всеобщего принятия тренда еще далеко. Мусульманам же подворачивать штаны сам пророк Мухаммед велел. В одном из хадисов пророк указал на то, что все, кто носит брюки ниже щиколоток, попадут в ад. В Средние века ткань стоила дорого, поэтому длинные штаны могли позволить себе только кичливые богачи, желавшие продемонстрировать свой достаток. Однако сейчас некоторые мусульмане воспринимают этот хадис дословно и носят только короткие штаны. А ведь могут и просто подвернуть!