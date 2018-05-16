«Какие цвета!»: Винни Харлоу произвела фурор изумрудным нарядом в Каннах

Несравненная 23-летняя канадская модель Винни Харлоу прославилась во многом благодаря своей уникальной и яркой внешности. Несмотря на свой недуг, она всегда одета так, что все взгляды прикованы только к ней, и ее недавний выход в Каннах не исключение.

Однажды появившись на мировых подиумах, канадская модель Винни Харлоу произвела настоящий фурор в мире моды, показав, что красота бывает разной. Теперь экзотическая модель — частый гость на различных светских мероприятиях и вечеринках. И сейчас, посетив громкую премьеру фильма Спайка Ли «Черный клановец» на Каннском кинофестивале, мировая знаменитость выбрала эффектный наряд, который удачно оттенил ее двухцветную кожу.

Девушка не понаслышке знает, чем удивить искушенную публику, а потому представила всем изумрудное платье Ralph & Russo Haute Couture, которое эффектно смотрелось на красной коровой дорожке, а также подчеркнуло и оттенило необычный цвет кожи Винни Харлоу. Глубокий и насыщенный тон атласной ткани удостоился множества положительных отзывов со стороны восторженных поклонников, которые признали, что этот оттенок зеленого выигрышно смотрится на мировой знаменитости.

«Изумрудный цвет платья Винни ой как хорош» «У Винни Харлоу чудесное платье!» «Платье супер, но перекрикивает ее яркую внешность. Слишком перегружено на мой взгляд» «Очень красиво сочетается платье с ее внешностью» «Цвет платья нереальный!»

К слову, Винни Харлоу приняла участие в рекламе купальников от бренда Dior, где снялась в черно-белом бикини на самом берегу голубого океана.