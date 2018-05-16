Кейт Бланшетт удивила поклонников новым образом на Каннском кинофестивале

Потрясающая американская актриса Кейт Бланшетт , кажется, полна энергии, несмотря на то, что в нынешнем году ей выпала весьма ответственная роль председателя жюри Каннского кинофестиваля. Знаменитость снова радует поклонников новым образом, позируя на ковровой дорожке в шикарном многоцветном платье.

Талантливая голливудская актриса австралийского происхождения Кейт Бланшетт вновь покорила сердца поклонников своим новым образом. Женщина появилась на премьерном показе картины Спайка Ли «Черный клановец» в полностью закрытом черном платье, которое уходило вниз потрясающей многослойной юбкой, переливавшейся множеством цветов — от нежно-голубого до ярко-красного и темно-фиолетового.

Но скромный и даже довольно строгий образ Кейт на самом деле оказался обманчивым. Стоило знаменитости повернуться, как публика увидела смелый вырез и полностью обнаженную спину. Светлые волосы актрисы были уложены на одну сторону, а в макияже преобладали естественные тона с акцентом на глаза. Поклонники кинодивы остались очень довольны ее эффектным выходом.

«Необычный выбор для красной дорожки» «Мне нравится. Просто и ярко. А шлейф-то какой шикарный» «Кейт великолепна, как всегда» «Крутое платье! Спереди все так скромно, а сзади видно гениальность автора» «Вау! Прям настоящая мексиканка! Юбка просто невероятная!» Отметим, что Кейт Бланшетт в этом году помимо ответственной роли председателя жюри Каннского кинофестиваля также в числе других женщин, имеющих отношение к киноиндустрии, приняла участие в масштабной акции протеста против гендерного неравенства.