Летняя коллекция макияжа от Рианны. Эти новинки пригодятся на пляже

На днях красотка Ри (30) представила новую пляжную коллекцию Fenty Beauty с говорящим названием Beach please.

В нее вошли три сверкающих хайлайтера (36 $), два жидких шиммера для глаз (26 $) и шесть блесков для губ (32 $ за набор из трех блесков). И во всех продуктах есть светоотражающие частицы. Даже жидкие тени представлены в цвете металлик, а в палитре блесков для губ есть и золотисто-оранжевый, и насыщенный изумрудный, и долгожданный бирюзовый.

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Коллекция поступит продажу 21 мая и будет доступна на официальном сайте (доставка в Россию занимает три-пять рабочих дней).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/letnyaya-kollektsiya-makiyazha-ot-rianny-eti-novinki-prigodyatsya-na-plyazhe/