Ещё
Летняя коллекция макияжа от Рианны. Эти новинки пригодятся на пляже
Далее:
Читайте также:
Ещё
Знаменитости научили девушек натягивать бикини
Знаменитости научили девушек натягивать бикини

Летняя коллекция макияжа от Рианны. Эти новинки пригодятся на пляже 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
На днях красотка Ри (30) представила новую пляжную коллекцию Fenty Beauty с говорящим названием Beach please.
В нее вошли три сверкающих хайлайтера (36 $), два жидких шиммера для глаз (26 $) и шесть блесков для губ (32 $ за набор из трех блесков). И во всех продуктах есть светоотражающие частицы. Даже жидкие тени представлены в цвете металлик, а в палитре блесков для губ есть и золотисто-оранжевый, и насыщенный изумрудный, и долгожданный бирюзовый.
все слайды
Коллекция поступит продажу 21 мая и будет доступна на официальном сайте (доставка в Россию занимает три-пять рабочих дней).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/letnyaya-kollektsiya-makiyazha-ot-rianny-eti-novinki-prigodyatsya-na-plyazhe/
Peopletalk: последние новости
Что надеть, когда надеть нечего? Берем пример с Беллы Хадид Очень откровенно! Новый выход Кендалл Дженнер в Каннах На красную дорожку или выпускной: капсульная коллекция платьев CHAPURIN
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости научили девушек натягивать бикини3
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке68
Раскрыты главные уловки педофилов в Сети1
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка7
Женские купальники заменили скотчем91
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение