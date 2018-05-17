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Американка облегчила невестам страдания в туалете
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Американка облегчила невестам страдания в туалете 

Рамблер 17 мая 2018
Каждая девушка мечтает о волшебной свадьбе. Этот день, по мнению многих, должен запомниться на всю жизнь. Деталей много, но для невесты одной из главных является свадебное платье.
Наряд выбирается придирчиво: ведь в нем предстоит дефилировать весь день. И естественные потребности, кстати, никто не отменял.
Пышные «зефирные» платья, которые выбирают любительницы классики, безусловно, милы. Но вопрос, который мучает всех невест и доставляет им массу неудобств, как сходить в таком в дамскую комнату?
И приходится виновнице торжества призывать на помощь подружек и всю свою природную ловкость и сноровку, чтобы справить естественную нужду. То еще «удовольствие»!
Но, кажется, проблема решена. Американка Хезер Стейнлейк из Пенсильвании придумала приспособление, которое способно облегчить жизнь многих невест.
Как все гениальное, изобретение американки довольно просто: это кринолин особой конструкции, который легко «сворачивает» и приподнимает подол свадебного платья в самый ответственный момент.
Юбка из тонкого фатина, получившая от создательницы название Bridal Buddy, надевается под платье и фиксируется шнурком на талии. Такой же шнурок проходит и по нижнему краю кринолина.
Когда придет нужда отлучиться в дамскую комнату, невесте останется лишь поднять нижнюю юбку (подол платья «свернется» в нее), затем продеть руки в отверстия конструкции, помеченные синей окантовкой, и затянуть нижний шнурок.
В итоге получается своеобразный «кокон», не мешающий девушке справить естественные потребности. Чтобы вернуть платью изначальный вид, достаточно лишь потянуть за шнурок. Все. Можно возвращаться к гостям.
Женский форум13
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