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Фото: Марго Робби примеряет шапку-ушанку в новой рекламной кампании Chanel
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Фото: Марго Робби примеряет шапку-ушанку в новой рекламной кампании Chanel 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Модный дом Chanel представил первый кадр из рекламной кампании новой коллекции одежды Coco Neige, которая была анонсирована в марте этого года. Лицом линейки стала актриса Марго Робби, покорившая Голливуд буквально за последние несколько лет.
Автором фотосессии линейки для горнолыжного спорта Coco Neige выступил лично Карл Лагерфельд. На первом кадре кампании Марго позирует в белоснежной шапке-ушанке, свитере с ярко-желтыми элементами и, как ни странно, коротких шортах. В коллекцию также войдут зимние куртки, комбинезоны, дубленки, а также утепленные брюки и юбки. Чуть позже модный дом представит еще одну новую коллекцию, которая получила название Coco Beach. В ней будут представлены модели для пляжного сезона будущего лета. попкорнnews
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