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Как создавалось платье Dior Эмилии Кларк для Каннского кинофестиваля
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Как создавалось платье Dior Эмилии Кларк для Каннского кинофестиваля 

FashionTime 30 минут назад
Фото: FashionTime
Мать драконов, белокурая дива нашего времени, грандиозная актриса и просто вечно улыбающаяся девушка Эмилия Кларк покорила всех в Каннах. Актриса прибыла на Лазурный берег, чтобы презентовать новый фильм, в котором она исполняет одну из главных ролей. Новый спин-офф «Звездных войн», повествующий о жизни Хана Соло до его знакомства с Оби-Ваном Киноби, девушка представила вместе со всей съемочной командой. На ковровой дорожке появились все: от режиссера до Чубаки. Но внимание привлекло платье Эмилии Кларк.
Для события актриса выбрала, конечно же, Dior, не смотря на то, что в последнее время появляется все чаще в итальянском Dolce&Gabanna. Платье в пол из кутюрной линии легендарнлого бренда создавалось 250 часов. Мастера вручную пришивали все слои тюля и шлейфа. Важную роль тут сыграл и благородный фиолетлвый оттенок. Ткань удачно контрастировала с еще не успевшей загореть кожей актрисы. Браво мастерам и Эмилии Кларк, которая как никто умеет носить кутюр.
Публикация от Dior Official (@dior) 15 Май 2018 в 11:03 PDT  Публикация от Dior Official (@dior) 15 Май 2018 в 5:00 PDT  Публикация от Dior Official (@dior) 15 Май 2018 в 2:04 PDT
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