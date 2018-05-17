Розовые волосы и платье-смокинг на голое тело: Хейли Болдуин на вечере в Нью-Йорке 

Хейли Болдуин преображается на красной дорожке: в обычной жизни модель щеголяет в безразмерных флисовых куртках и растянутых камуфляжных брюках, а на вечере Turner Upfront в Нью-Йорке уже блистает в приталенном платье-смокинге David Koma, надетом прямо на голое тело. Хейли знает, как даже в одежде мужского кроя выглядеть женственно: нужно подчеркнуть талию при помощи широкого пояса, удлинить рост и сделать ноги еще стройнее при помощи лодочек на высоком каблуке, а в качестве аксессуаров оставить лишь пару нитей жемчуга и розовые пряди — сексуальный и нетривиальный вечерний образ готов!