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Tegin заменили показ на перформанс с «живыми манекенами»
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Tegin заменили показ на перформанс с «живыми манекенами» 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Вчера в Цехе Красного на «Винзаводе» прошла презентация коллекции осень-зима 2018 Tegin. Дизайнер марки Светлана Тегин решила поддержать атмосферу коллекции «Футуристическая Cнегурочка/Futuristiс Snowmaiden» форматом показа: гостей ждал перформанс внутри тотальной инсталляции. В пространстве, отгороженном дымчато-черной прозрачной тканью, модели застыли в странных позах, как манекены — и не меняли их в течение получаса. Коллекцию, совмещающаю идеи конструктивизма 20-ых и футуризма 80-ых годов, дополняли прически, за которые отвечала команда Sebastian Professional Urban Design Team, и макияж Московской Школой Визажистов Mosmake.
Лукбук коллекции можно посмотреть тут.
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