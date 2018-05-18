Рваные джинсы оказались опасными для кожи

Любительницы рваных джинсов рассказали об опасности их ношения в солнечную погоду. Издание The Sun опубликовало подборку постов в социальных сетях, в которых девушки делятся фотографиями со следами солнечных ожогов.

«Не стоит сидеть на солнце больше двух часов в рваных джинсах. Сегодня я получила урок», — поделилась пользовательница Twitter.

«Лучший совет — не стоит закатывать рваные джинсы и потом проводить под солнцем два часа, как это сделала моя сестра», — рассказала другая.

«Не носите рваные джинсы в солнечную погоду. О господи», — порекомендовала третья.

«Заметка для себя: не носить рваные джинсы, когда светит солнце», — присоединилась еще одна пострадавшая.

В мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). В этой модели ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.