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Рваные джинсы оказались опасными для кожи
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Рваные джинсы оказались опасными для кожи 

Lenta.ru 18 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Любительницы рваных джинсов рассказали об опасности их ношения в солнечную погоду. Издание The Sun опубликовало подборку постов в социальных сетях, в которых девушки делятся фотографиями со следами солнечных ожогов.
«Не стоит сидеть на солнце больше двух часов в рваных джинсах. Сегодня я получила урок», — поделилась пользовательница Twitter.
«Лучший совет — не стоит закатывать рваные джинсы и потом проводить под солнцем два часа, как это сделала моя сестра», — рассказала другая.
«Не носите рваные джинсы в солнечную погоду. О господи», — порекомендовала третья.
«Заметка для себя: не носить рваные джинсы, когда светит солнце», — присоединилась еще одна пострадавшая.
В мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). В этой модели ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.
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