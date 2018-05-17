31-летняя Эмилия Кларк состарила себя вечерним платьем не по возрасту

Сейчас в Каннах можно встретить много знаменитостей, которые прибыли на Каннский кинофестиваль. Для большинства звезд это важное событие и они заранее готовятся к появлению на красной дорожке. Одни изнуряют себя диетами, а другие начинают делать процедуры по омоложению. На этот раз не всем удалось выглядеть безупречно. Милла Йовович в платье с глубоким декольте показала ссадины и синяки на руках, а Эмилия Кларк состарила себя неудачным нарядом.

Звезда «Игры престолов» выбрала темно-фиолетовое платье из полупрозрачной ткани. Оно только подчеркнуло бледность ее кожи. Также Эмилия много улыбалась, демонстрируя ярко выраженные морщины. Гости мероприятия были шокированы внешним видом 31-летней знаменитости. Не так давно она из брюнетки перекрасилась в блондинку. Многие поклонники считают, что светлые волосы также прибавили ей несколько лет. Возможно ситуацию могли бы спасти «уколы красоты», но ранее Кларк признавалась, что у нее очень чувствительная кожа, поэтому она не прибегает к таким серьезным мерам по сохранению молодости.

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Стоит отметить, что актриса обычно выглядит очень элегантно на светских мероприятиях. В марте этого года она бывала на ужине у королевской семьи в Великобритании. Тогда Эмилия блистала в белом коротком платье с цветочным принтом. А чуть ранее очаровала всех своим ярким синим нарядом, в котором появилась на благотворительном вечере друзей.