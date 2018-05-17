Prom night: 10 крутых платьев для выпускного

1.

Женственное летящее платье из полупрозрачной ткани в мелкий горошек создано для скромной и элегантной красавцы. Мягкие волны, минималистичные босоножки на тонком ремешке и неброский макияж — формула вашей успешной выпускной ночи!

2.

Такое кружевное платье длины миди синего цвета будет очень круто смотреться с забранной назад прической. А как удобно в таком платье всю ночь танцевать.

3.

Выпускной — идеальный повод почувствовать себя принцессой. Например, в таком шикарном платье, как у Marchesa Note. Тем более, что Скарлетт Йохансон перестала бойкотировать бренд. Значит, мы с чистой совестью в их платьях снова ходить можем.

4.

Атласное платье с оборками персикового цвета просто создано для романтичных натур. На выпускной добавьте к платью яркие туфли или босоножки, сделайте высокий хвост и накрасьте ярко глаза — самое время выйти из зоны комфорта.

5.

Короткое асимметричное платье A La Russe с эффектом металлик может лечь в основу образа рок-дивы. Макияж в стиле смоки айс, крупные украшения, черная кожаная обувь и сумка в форме гитары — на горизонте готова зажечься новая звезда!

6.

Как говорила сама Коко шанель:«Одеться Шахерезадой легко, подобрать маленькое черное платье трудно». Александр Терехов готов помочь с правильным выбором.

7.

А тем, кому маленькое черное платье надоило, можно выбрать модели длины миди или макси. У Алексы Чанг есть отличный вариант из бархатной ткани.

8.

Очень нежное и женственное платье из 100% шелка на тонких бретелях, украшенное цветами и блестками, сделает из вас королеву вечера. В таком платье ваша тайная любовь будет готова признаться во всех чувствах!

9.

Глядя на это сиреневое платье миди с мелкими звездочками, нам вспоминается фильм «Загадай желание». В таком наряде все мечты должны сбываться. Проверим?

10.

А это платье Valentino нам очень сильно напоминает советскую школьную форму. Расклешенная юбка и лиф из тонкого кружева помогут идеально завершить карьеру в школе. Главное, не надевайте к нему белые гольфы. Для этого есть Последний звонок.