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Мужчин нарядили в купальники
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Мужчин нарядили в купальники
News.ru
2 часа назад
Женский форум
Американский бренд Chubbies решил не обижать мужчин и придумал специально для них купальники. Они почти ничем не отличаются от женского варианта, кроме застёжек, с помощью которых верхнюю часть можно убрать.
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