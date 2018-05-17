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Мужчин нарядили в купальники
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Мужчин нарядили в купальники 

News.ru 2 часа назад
Американский бренд Chubbies решил не обижать мужчин и придумал специально для них купальники. Они почти ничем не отличаются от женского варианта, кроме застёжек, с помощью которых верхнюю часть можно убрать.
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