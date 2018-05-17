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Остановите, я сойду: AirPods обтянули кожей крокодила
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Остановите, я сойду: AirPods обтянули кожей крокодила 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
AirPods сложно назвать дешевыми наушниками, но они точно не являются предметом роскоши. Правда, это можно исправить. За исправление взялась французская компания Hadoro, которая занимается изготовлением люксовых аксессуаров. Для того чтобы придать наушникам от Apple немного шика и блеска, в Hadoro решили обтянуть их футляр кожей американского аллигатора.
Стоит отметить, что в этом французском ателье каждый футляр обтягивают кожей аллигатора вручную. От этого, разумеется, изделие становится еще дороже. Компания отбирает только самую лучшую кожу рептилий, выращенных на юго-востоке Соединенных Штатов.
Для того чтобы всем вокруг было ясно, насколько роскошной вещью вы обладаете, на футляре также будет красоваться логотип Hadoro — буква «H», выполненная из нержавеющей стали.
Вы можете выбрать различные цвета кожи. Кроме того, можно заказать наушники в черном цвете. Компания заявляет, что их метод окраски обеспечивает защиту от царапин.
Заказать такую роскошь можно на сайте Hadoro за 656,99 доллара. Черные AirPods обойдутся в 704,99 доллара. Кроме того, аксессуар можно будет найти в люксовых магазинах Лондона, Парижа и Катара.
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