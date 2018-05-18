Немногие угадают название этого нижнего белья

Тест: разбираетесь ли вы в нижнем белье?

Можно долго спорить о том, зачем под одежду надевать дорогое белье, которое, вроде как, никто не видит, а также о том, для кого девушки наряжаются. Одни из них уверены, что для себя, другие же уверены, что все старания — ради мужчин.

Да это и неважно! В любом случае, возможностей у девушек — не счесть. Самое интересное, что дамы и раньше придумывали разные хитрости, чтобы юбки были пышными, талии узкими, а грудь объемной.

Интересно, знаете ли вы, для чего раньше использовали турнюр. И как выглядит бюстгальтер "балконет" и "вандербра"? Предлагаем вам проверить свои знания с помощью теста.