Наталия Гулькина готовится к свадьбе

Певица рассказала редактору Wday.ru , за какого мужчину она готова выйти замуж.

Наталия Гулькина — определенно одна из самых любимых солисток «Миража» и роковых женщин отечественного шоу-бизнеса. Звезда была замужем четыре раза, но никогда не появлялась на свадьбе в белом платье:

«Не знаю, все получалось как-то само. Я вы ходила замуж и в платьях, и в костюме. Самым первом было голубое платье, которое для меня сшил Валентин Юдашкин , тогда еще неизвестный. Я искала что-то особенное и в центре набрела на небольшое ателье. Там и познакомилась с совсем молодым модельером».

На вопрос, не хотелось бы Наталии исправить ситуацию и устроить свадьбу в традиционном наряде, звезда юлить не стала.

Публикация от Natalia (@gulkina_natalia)

3 Апр 2018 в 2:08 PDT «Возможно, это судьба и мне еще предстоит выйти замуж и надеть белое платье. Хотя я считаю, что это не главное. Важно, чтобы человек был на моей волне. В моей жизни есть такой мужчина, мой директор, но у нас нет отношений. Могу сказать так: сердце Наталии Гулькиной сейчас свободно».

Еще бы, у звезды совсем нет свободного времени. В данный момент певица готовится к съемкам клипа, который пройдут в конце месяца в Санкт-Петербурге. Новинку Наталия обещает выпустить к середине лета.

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