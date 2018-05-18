Сумку Louis Vuitton украли из внедорожника женщины в Хамовниках

Поздним вечером 15 мая в полицию обратилась женщина 1976 г. рождения, которая сообщила, что на Комсомольском проспекте, д. 27, корп. 5 припарковала свой автомобиль Range Rover и ушла в магазин.

«Через некоторое время женщине позвонил оператор спутниковой сигнализации и сообщил о несанкционированном вскрытии ее внедорожника. Женщина вернулась к машине и обнаружила, что из салона пропала сумка Louis Vuitton стоимостью 325 тыс. руб.», — сказали в столичном главке.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.